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Українців закликають не ходити в гори: у Карпатах очікуються інтенсивні снігопади

П'ятниця, 3 грудня 2021, 12:20
Українців закликають не ходити в гори: у Карпатах очікуються інтенсивні снігопади
Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

У найближчі дні у Карпатах очікується інтенсивні снігопади і значна – 3 рівня – сніголавинна небезпека.

Джерело: Укргідрометцентр, ДСНС

Дослівно Укргідрометцентр: "Штормове попередження! Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) у зв’язку з інтенсивним приростом снігового покриву очікується 3-4 грудня на високогір’ї Івано-Франківської та в східній частині Закарпатської областей". 

 
Фото з Facebook  Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах

Деталі: Повідомляється, що можливе сходження лавин 3-4 грудня – на високогір’ї західної та центральної частини Закарпатської області та 5 грудня – на високогір’ї Івано-Франківської області.

Синоптики радять утриматись від походів на високогір'я.

Водночас ДСНС рекомендує українцям зареєструвати свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах.

Українська правда

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Теми: погодаКарпати
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