Українців закликають не ходити в гори: у Карпатах очікуються інтенсивні снігопади
П'ятниця, 3 грудня 2021, 13:20
У найближчі дні у Карпатах очікується інтенсивні снігопади і значна – 3 рівня – сніголавинна небезпека.
Джерело: Укргідрометцентр, ДСНС
Дослівно Укргідрометцентр: "Штормове попередження! Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) у зв’язку з інтенсивним приростом снігового покриву очікується 3-4 грудня на високогір’ї Івано-Франківської та в східній частині Закарпатської областей".
Деталі: Повідомляється, що можливе сходження лавин 3-4 грудня – на високогір’ї західної та центральної частини Закарпатської області та 5 грудня – на високогір’ї Івано-Франківської області.
Синоптики радять утриматись від походів на високогір'я.
Водночас ДСНС рекомендує українцям зареєструвати свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах.
Українська правда