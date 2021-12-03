Українців закликають не ходити в гори: у Карпатах очікуються інтенсивні снігопади

У найближчі дні у Карпатах очікується інтенсивні снігопади і значна – 3 рівня – сніголавинна небезпека.

Джерело: Укргідрометцентр, ДСНС

Дослівно Укргідрометцентр: "Штормове попередження! Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) у зв’язку з інтенсивним приростом снігового покриву очікується 3-4 грудня на високогір’ї Івано-Франківської та в східній частині Закарпатської областей".

Деталі: Повідомляється, що можливе сходження лавин 3-4 грудня – на високогір’ї західної та центральної частини Закарпатської області та 5 грудня – на високогір’ї Івано-Франківської області.

Синоптики радять утриматись від походів на високогір'я.

Водночас ДСНС рекомендує українцям зареєструвати свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах.