Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Австрії визначили ім'я нового канцлера

П'ятниця, 3 грудня 2021, 13:27
В Австрії визначили ім'я нового канцлера
фото gettyimages

Керівництво правлячої Австрійської народної партії (ÖVP) у п'ятницю одноголосно обрало міністра внутрішніх справ Карла Негаммера новим лідером партії, а отже він стане наступним федеральним канцлером. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Der Standard.

"Сьогодні мене одноголосно призначили виконавчим головою партії і водночас кандидатом на посаду федерального канцлера. Це велика честь і привілей", - прокоментував Негаммер.

У новому уряді Австрії відбудеться рокірування, зокрема, зміняться міністри внутрішніх справ, фінансів та освіти.

Нагадаємо, 2 грудня Себастіан Курц, який майже два місяці тому залишив посаду канцлера через корупційне розслідування проти нього, заявив, що йде з посади лідера партії і взагалі з політики.

Александр Шалленберг, який тимчасово очолив канцелярію після Курца, заявив, що піде у відставку, щойно партія визначиться із призначенням наступного лідера. Шалленберг залишиться на посаді глави МЗС в уряді Негаммера.

Жорстка позиція Курца щодо імміграції допомогла партії здобути дві перемоги на останніх виборах, і Негаммер як міністр внутрішніх справ був захисником жорсткої політики Курца. 

Негаммер - колишній професійний військовий і багаторічний партійний чиновник.

Президент Александр Ван дер Беллен ще має офіційно прийняти присягу Негаммера як канцлера. Його роль як лідера партії ще не підтверджена партійним з’їздом.

Читайте більше на цю тему: Корупційний землетрус: як в Австрії звільнили прем'єра та що чекає на країну

"Українська правда" у Threads

Теми: Австрія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Австрія
Райффайзен відкладає вихід з Росії: Австрія захищає зв'язки з Москвою
Нейтральна Австрія приєднається до європейської ініціативи захисту неба
Нейтральні країни не можуть підтримати гарантії безпеки для України – канцлер Австрії
Останні новини
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
Усі новини...
Реклама: