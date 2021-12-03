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В Австрії визначили ім'я нового канцлера

П'ятниця, 3 грудня 2021, 14:27
фото gettyimages

Керівництво правлячої Австрійської народної партії (ÖVP) у п'ятницю одноголосно обрало міністра внутрішніх справ Карла Негаммера новим лідером партії, а отже він стане наступним федеральним канцлером. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Der Standard.

"Сьогодні мене одноголосно призначили виконавчим головою партії і водночас кандидатом на посаду федерального канцлера. Це велика честь і привілей", - прокоментував Негаммер.

У новому уряді Австрії відбудеться рокірування, зокрема, зміняться міністри внутрішніх справ, фінансів та освіти.

Нагадаємо, 2 грудня Себастіан Курц, який майже два місяці тому залишив посаду канцлера через корупційне розслідування проти нього, заявив, що йде з посади лідера партії і взагалі з політики.

Александр Шалленберг, який тимчасово очолив канцелярію після Курца, заявив, що піде у відставку, щойно партія визначиться із призначенням наступного лідера. Шалленберг залишиться на посаді глави МЗС в уряді Негаммера.

Жорстка позиція Курца щодо імміграції допомогла партії здобути дві перемоги на останніх виборах, і Негаммер як міністр внутрішніх справ був захисником жорсткої політики Курца. 

Негаммер - колишній професійний військовий і багаторічний партійний чиновник.

Президент Александр Ван дер Беллен ще має офіційно прийняти присягу Негаммера як канцлера. Його роль як лідера партії ще не підтверджена партійним з’їздом.

Читайте більше на цю тему: Корупційний землетрус: як в Австрії звільнили прем'єра та що чекає на країну

Теми: Австрія


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