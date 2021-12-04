Посли G7 привітали початок роботи Етичної ради для судової реформи
Посли Групи семи привітали початок роботи Етичної ради при Вищій раді правосуддя, від якої залежить успіх судової реформи.
Як пише "Європейська правда", відповідну заяву посли розмістили у своєму Twitter.
"Посли G7 вітають початок роботи Етичної ради при Вищій раді правосуддя з 1 грудня. Ми з нетерпінням очікуємо, що цей спільний українсько-міжнародний орган рухатиметься вперед в своїй важливій роботі з реформування ВРП. Посли підкреслюють свою постійну відданість підтримці Етичної ради при ВПР, а також Відбіркової комісії при Вищій кваліфікаційній комісії суддів. Ми закликаємо всі українські зацікавлені сторони надати цим органам повну підтримку", - йдеться у ній.
Нагадаємо, в Україні призначили перший склад Етичної ради, яка буде встановлювати відповідність кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя — найвищого керівного органу у системі судоустрою, що подає кандидатури суддів для президентських призначень - критеріям професійної етики та чесноти. Ключовий голос у ній будуть мати міжнародні експерти.
Перед тим створення Етичної ради тривалий час було заблоковане через те, що Рада суддів не підтримала жодного з кандидатів за своєю квотою.
23 жовтня, після численних закликів, Рада суддів все ж обрала кандидатів в перший склад Етичної ради за своєю квотою та направила до Вищої ради правосуддя, таким чином розблокувавши реформу.
Читайте також: "Суддям буде важко таке прийняти": як має змінитися система правосуддя в Україні,
а також: Від аргументів до компліментів: як G7 намагається зупинити судову катастрофу в Україні.