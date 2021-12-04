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Посли G7 привітали початок роботи Етичної ради для судової реформи

Субота, 4 грудня 2021, 12:50
ФОТО G7

Посли Групи семи привітали початок роботи Етичної ради при Вищій раді правосуддя, від якої залежить успіх судової реформи. 

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву посли розмістили у своєму Twitter.

"Посли G7 вітають початок роботи Етичної ради при Вищій раді правосуддя з 1 грудня. Ми з нетерпінням очікуємо, що цей спільний українсько-міжнародний орган рухатиметься вперед в своїй важливій роботі з реформування ВРП. Посли підкреслюють свою постійну відданість підтримці Етичної ради при ВПР, а також Відбіркової комісії при Вищій кваліфікаційній комісії суддів. Ми закликаємо всі українські зацікавлені сторони надати цим органам повну підтримку", - йдеться у ній.

Нагадаємо, в Україні призначили перший склад Етичної ради, яка буде встановлювати відповідність кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя — найвищого керівного органу у системі судоустрою, що подає кандидатури суддів для президентських призначень - критеріям професійної етики та чесноти. Ключовий голос у ній будуть мати міжнародні експерти.

Перед тим створення Етичної ради тривалий час було заблоковане через те, що Рада суддів не підтримала жодного з кандидатів за своєю квотою.

23 жовтня, після численних закликів, Рада суддів все ж обрала кандидатів в перший склад Етичної ради за своєю квотою та направила до Вищої ради правосуддя, таким чином розблокувавши реформу.

Читайте також: "Суддям буде важко таке прийняти": як має змінитися система правосуддя в Україні,

а також: Від аргументів до компліментів: як G7 намагається зупинити судову катастрофу в Україні.

Теми: G7суд


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