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Синоптики оголосили штормове попередження: туман і небезпека лавин

Понеділок, 6 грудня 2021, 11:56

Через туман на Київщині та через небезпеку лавин в українських Карпатах синоптики оголосили штормове попередження.

Джерело: Український гідрометцентр, КМДА

Деталі: Зокрема, у Київській області та Києві в найближчу годину із збереженням до кінця доби 6 грудня та вночі, вранці 7 грудня туман, видимість 200-500 м.

 

Повідомляється, що такі погодні умов можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, тому синоптики оголосили І рівень небезпечності.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані знизити швидкість руху, при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом, тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями, при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію, уникати різких маневрів на дорозі.

Крім того, 6-7 грудня - на високогір’ї Івано-Франківської, Закарпатської областей, у середньогір’ї Львівської області очікується помірна сніголавинна небезпека (2 рівень).

Українська правда

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Теми: погодаКарпатиКиїв
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