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У Кремлі заявили, що не варто чекати на прорив від переговорів Байдена і Путіна

Вівторок, 7 грудня 2021, 11:45
У Кремлі заявили, що не варто чекати на прорив від переговорів Байдена і Путіна
Дмитро Пєсков. Фото kremlin.ru

У Кремлі заявили, що розмова президентів США та РФ, яка відбудеться у вівторок у форматі відеоконференції, буде робочою, і від неї не потрібно чекати на прориви.

Про це заявив прессекретар російського лідера Дмитрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Не потрібно чекати жодних проривів від цієї розмови. Це робоча розмова, яка здійснюється у дуже складний період", – сказав Пєсков.

Він нагадав слова Путіна про те, що Росія шукає "добрих, передбачуваних відносин" із США. Путін у розмові з Байденом готовий вислухати його занепокоєння та дати роз'яснення, зазначив представник Кремля.

"Путін готовий до розмови, але розмова має бути взаємоповажною, у розмові партнери все-таки повинні враховувати інтереси та стурбованості один одного", – сказав Пєсков, додавши, що російський лідер перебуватиме у Сочі під час переговорів.

Пєсков також сказав, що у Кремлі не бачать непрямих підтверджень від США щодо можливості запровадження нових санкцій, про які заявляли закордонні ЗМІ.

"Я не став би на це реагувати, багато зараз публікується правдивого і брехливого. Я не бачив жодних непрямих підтверджень Білого дому, тому нічого не можу сказати", – сказав він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США готові направити підкріплення на східний фланг НАТО, якщо Росія зважиться на вторгнення в Україну, а також запровадять нові серйозні економічні заходи проти Москви.

Детальніше про те, що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну – у новому відео від "ЄвроПравди".

Читайте також: Захистити Україну: як у НАТО домовилися стримувати РФ від вторгнення на Донбас, а також: Погрози РФ та кримський наступ України: як Київ та Москва билися на полях ОБСЄ.

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Теми: РосіяСШАУкраїна
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