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Ексрадник Трампа закликав країни НАТО розмістити війська в Україні на ротаційній основі

Вівторок, 7 грудня 2021, 13:04
фото: getty images

Колишній радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон закликав Сполучені Штати та інші країни-члени НАТО розмістити війська в Україні на ротаційній основі, щоб стримувати Росію від військових дій.

Про це він сказав  в інтерв’ю "Радіо Свобода" 6 грудня, повідомляє "Європейська правда".

Болтон, який працював під керівництвом тодішнього президента Дональда Трампа з 2018 по 2019 рік, також заявив, що Сполучені Штати Америки мають надсилати Україні більше летальної зброї на тлі зростання занепокоєння, що Росія може незабаром вдатися до масштабного вторгнення в країну.

"Нам потрібно… переконатися, що ціна буде настільки високою, що Путін і його радники визнають це неприйнятним. Я думаю, що це спосіб стримати військові дії, які здаються такими неминучими", – сказав Болтон, який є прихильником використання американської військової сили.

Болтон заявив, що нинішні переміщення російських військ і зброї "узгоджуються" із запланованою військовою ескалацією в Україні. Хоча, сказав він, досі неясно, чи віддав Путін наказ про вторгнення.

Президент США Джо Байден проведе відеоконференцію з президентом Росії Владіміром Путіним 7 грудня, щоб обговорити нарощування російських військ біля кордонів України.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США готові направити підкріплення на східний фланг НАТО, якщо Росія зважиться на вторгнення в Україну, а також запровадять нові серйозні економічні заходи проти Москви.

Детальніше про те, що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну - у новому відео від "ЄвроПравди".

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Теми: НАТОзброяУкраїнаДонбасРосія


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