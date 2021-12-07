В Іспанії схвалили ковід-вакцинацію дітей від 5 до 11 років

Органи охорони здоров'я Іспанії ухвалили рішення почати кампанію вакцинації від коронавірусу дітей віком від 5 до 11 років з 15 грудня.

Про це пише El Pais, повідомляє "Європейська правда".

Комісія з питань громадського здоров’я схвалила щеплення дітей віком до 12 років у вівторок після того, як вакцина Pfizer для цієї групи населення була підтверджена Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).

Кампанія розпочнеться з надходження перших доз, запланованих на 13 грудня: звідти їх розподілять між громадами, які зможуть розпочати процес вакцинації 15 грудня.

У період з цього місяця по січень влада надасть 3,2 мільйона вакцин, яких буде достатньо, щоб зробити першу дозу щеплення практично всім дітям у віці від 5 до 11 років (3,3 мільйона). Другу дозу буде запропоновано через вісім тижнів.

Вікова група до 12 років була єдиною віковою групою, для якої в Іспанії ще не розпочалася кампанія вакцинації, і вона також має найвищий рівень захворюваності: 412 випадків на 100 000 жителів, що майже вдвічі перевищує середній показник по Іспанії (248) і більше ніж втричі більше, ніж у підлітків (133) або старше 80 років (125).

Після дітей наступні групи з найбільшою кількістю виявлених випадків – це групи віком від 30 до 50 років, що збігається з віком більшості батьків цих дітей.

Нагадаємо, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала держави-члени "подумати про обов'язкову вакцинацію" на тлі поширення нових випадків штаму "Омікрон".

Австрія першою в ЄС оголосила про намір запровадити обов’язкову вакцинацію з лютого. Греція у вівторок заявила, що зробить обов’язковою вакцинацію для людей старших за 60 років.

Водночас в Іспанії відмовились від ідеї Брюсселя про обов’язкову вакцинацію.

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