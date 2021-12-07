За спалений прапор України юнак отримав рік тюрми із відтермінуванням
Вівторок, 7 грудня 2021, 13:42
Юнак, який підпалив державний прапор України та виклав відповідну фотографію в мережу, отримав рік в’язниці із випробувальним терміном.
Джерело: прокуратура Донецької області
Деталі: 17-річного юнака визнано винним у публічній нарузі над державним прапором України.
Прокурорами у суді довели, що 7 серпня 2021 року мешканець Маріуполя підпалив у лісосмузі на території Кальміуського району державний прапор України, після чого виклав його фото в одній з соціальних мереж.
Вироком суду неповнолітньому обвинуваченому призначено покарання у вигляді 1 року позбавленні волі, якщо протягом року він не доведе своє виправлення.
Українська правда