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За спалений прапор України юнак отримав рік тюрми із відтермінуванням

Вівторок, 7 грудня 2021, 14:42
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ UNSPLASH

Юнак, який підпалив державний прапор України та виклав відповідну фотографію в мережу, отримав рік в’язниці із випробувальним терміном.

Джерело: прокуратура Донецької області

Деталі: 17-річного юнака визнано винним у публічній нарузі над державним прапором України.

Прокурорами у суді довели, що 7 серпня 2021 року мешканець Маріуполя підпалив у лісосмузі на території Кальміуського району державний прапор України, після чого виклав його фото в одній з соціальних мереж.

Вироком суду неповнолітньому обвинуваченому призначено покарання у вигляді 1 року позбавленні волі, якщо протягом року він не доведе своє виправлення.

Українська правда
Теми: Донецька областьсуд


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