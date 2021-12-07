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ЄС продовжить економічні санкції проти РФ, нових обмежень поки не буде - ЗМІ

Вівторок, 7 грудня 2021, 13:49
ЄС продовжить економічні санкції проти РФ, нових обмежень поки не буде - ЗМІ
Європейська рада. ілюстративне фото з Вікіпедії

Лідери Євросоюзу на саміті наступного тижня затвердять продовження економічних санкцій проти Росії, введених в 2014 році, ще на 6 місяців. 

Про це повідомив європейський редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"На цьому етапі лідери ЄС наступного тижня на засіданні Європейської ради продовжать дію економічних санкцій проти Росії ще на 6 місяців без особливих чи будь-яких дискусій", - написав журналіст у Twitter. 

За його інформацією, над новими санкціями в ЄС робота поки не йде. Тим не менше, лідери планують обговорити на зустрічі питання України та Білорусі.

Економічні санкції Євросоюзу вперше були введені 31 липня 2014 року у відповідь на дії Росії з дестабілізації ситуації в Україні. 

Вони були посилені у вересні 2014 року, а в березні 2015 року Європейська рада погодилася пов'язати їх тривалість із виконанням Мінських угод.

З того час ЄС щопівроку продовжує дію економічних обмежень.

Тим часом ​​Україна, а також Литва та Польща закликають міжнародну спільноту посилити санкції проти Росії на тлі накопичення російських військ довкола українських кордонів.

Детальніше про те, що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну - у новому відео від "ЄвроПравди".

"Українська правда" в Threads

Теми: санкціїЄСРосія
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