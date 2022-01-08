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Франція оштрафувала Google і Facebook на 210 млн євро за відстеження користувачів

Субота, 8 січня 2022, 19:49

Французька служба захисту конфіденційності даних оштрафувала Google і Facebook на загальну суму 210 млн євро за те, що вони перешкоджали можливості користувачів заважати компаніям відстежувати їх онлайн-активність.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Національна комісія з інформації та свобод (CNIL) заявила, що оштрафувала Google на рекордні 150 млн євро за те, що користувачам Інтернету було складно відмовитися від файлів cookie - невеликих текстових файлів, які складають профіль веб-активності людини для комерційних цілей.

Facebook був оштрафований на 60 мільйонів євро з тієї ж причини.

Попередня згода користувачів Інтернету на використання файлів cookie є ключовим елементом регулювання конфіденційності даних ЄС та пріоритетом для CNIL.

"Коли ви приймаєте файли cookie, це робиться лише одним клацанням миші. Відхилити файли cookie має бути так само просто, як прийняти їх", - сказала Карін Кіфер, голова відділу захисту даних та санкцій CNIL.

Наглядовий орган заявив, що сайти facebook.com, google.fr та youtube.com не дозволяють легко відмовитися від файлів cookie.

У рішенні йдеться, що компанії мали три місяці, щоб виконати рекомендації регулятора, у тому числі спростити для французьких користувачів відмову від файлів cookie або нести додаткові штрафи в розмірі 100 000 євро за день затримки.

Теми: facebookінтернетФранція


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