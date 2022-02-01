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СБУ затримала учасницю терорристичної групи "Пятнашка"

Вівторок, 1 лютого 2022, 13:52
фото СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Донеччині учасницю терористичного угруповання "Пятнашка".

Джерело: СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Вказано, що зловмисниця брала активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції на сході нашої держави.

За даними слідства, затриманою є мешканка Мирнограду на Донеччині, яка у 2014 році добровільно приєдналась до незаконних збройних формувань ОРДЛО. Там вона отримала автоматичну зброю та боєприпаси.

Після "курсу" підготовки у лавах бойовиків, ватажки залучали її до виконання завдань проти підрозділів Збройних Сил України.

Згодом зловмисниця покинула угруповання і тривалий час переховувалась від правосуддя.

В ході слідчо-оперативних дій, у Донецькій області контррозвідка встановила місцезнаходження і затримала жінку (за даними УП, це сталося 25 січня –ред.).

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру в участі у терористичній групі чи терористичній організації.

За даними джерела УП, підозрювана пішла на співпрацю зі слідством.

Українська правда
Теми: СБУтероризм
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