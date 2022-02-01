Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Прем'єрка Естонії: Росія використовує у переговорах із Заходом стару радянську тактику

Вівторок, 1 лютого 2022, 17:57
Прем'єрка Естонії Кая Каллас. Фото: Getty Images

Західним союзникам потрібне "стратегічне терпіння", якщо вони хочуть перемогти президента РФ Владіміра Путіна.

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас в інтерв'ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

"Вони використовують стару радянську тактику переговорів. По-перше, вимагай максимум, вимагай того, що тобі ніколи не належало. Потім, по-друге, ультиматуми. І третє: вони не поступаються жодним сантиметром у переговорах, тому що на Заході завжди знайдуться люди, які домовляться і дадуть вам те, чого у вас раніше не було", - сказала Каллас.

"Вони попросили НАТО повернутися до своїх кордонів 1997 року. Ну, це обурливо. Це означає, що половина членів НАТО не повинна бути в НАТО", – додала прем'єрка.

Каллас бачить небезпеку в тому, що західні лідери прагнуть поговорити з Путіним і навіть зустрітися з ним у ці дні.

"Ми повинні бути обережними з повідомленнями, які видають різні лідери, коли розмовляють з Путіним. Поки що єдність НАТО збереглася, і це стало негативним сюрпризом для Росії", – сказала вона.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Москву у вівторок. Раніше Будапешт заявляв, що не допомагатиме Україні у конфлікті, оскільки незадоволений прогресом у вирішенні питання меншин.

"Є різниця між діалогом і переговорами. І, знаєте, такий діалог означає, що Росія не йде з-за столу, що вже добре, тому що якщо вони підуть з-за столу, вони можуть ще більше загострити ситуацію", - ", – сказала Каллас.

Водночас вона наголосила, що не діалог не означає, наприклад, запросити Путіна на обід до 27 глав держав і урядів ЄС.

"Я не проти вести діалог. Я дійсно була проти проведення саміту на високому рівні, тому що ми як Європейський Союз домовилися, що якщо Росія не поверне Крим, ми не будемо проводити саміти високого рівня з Росією. Мета Росії - отримати домовленості, але вони не мають наміру дотримуватися угоди, якщо поглянути на угоди, які вони уклали", - сказала Каллас.

Теми: ЕстоніяРосіядипломатичні відносиниСРСР
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ і Китаю щодо нерозширення Альянсу

"Загублене" відео ДТП з Трухіним: у Венедіктової провину поклали на патрульну поліцію

Новини 4 лютого: реакція Монастирського на ДТП з Трухіним, матч України та Росії

відеоУкраїна мінімально програла Росії у півфіналі Євро-22 з футзалу

"Українська правда" передала відео з Трухіним до НАБУ

відеоМонастирський нарешті відреагував на скандальне відео з Трухіним: Я б його послав

Усі новини...
Естонія
Президент Естонії: вимогу РФ про 1997 рік немислимо обговорювати навіть за чашкою кави
WSJ: Німеччина відмовляється видати Естонії дозвіл передати зброю Україні
Країни Балтії відправлять Україні ракетні комплекси Stinger і Javelin
Останні новини
01:10
Комісія не виконує свою роботу – тимчасова повірена США про обрання керівника САП
00:34
Ринок електроенергії: НКРЕКП ввела ряд обмежувальних заходів
23:56
Разумков звернеться до КСУ щодо призначення голови ДБР
23:33
Франція оновила умови в’їзду для українців
23:03
фотоНайбільший монумент України підсвітили кольорами прапору
22:38
Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ і Китаю щодо нерозширення Альянсу
22:13
Запрацювала "гаряча лінія" територіальної оборони
21:55
Новини економіки: провальний запуск супутника, Олімпіада та втрати Цукерберга
21:48
В Офісі президента підтвердили перший візит Шольца в Україну
21:32
Акції Ford впали на понад 10% – не виправдав очікувань інвесторів
Усі новини...