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Прем'єрка Естонії: Росія використовує у переговорах із Заходом стару радянську тактику

Вівторок, 1 лютого 2022, 16:57
Прем'єрка Естонії: Росія використовує у переговорах із Заходом стару радянську тактику
Прем'єрка Естонії Кая Каллас. Фото: Getty Images

Західним союзникам потрібне "стратегічне терпіння", якщо вони хочуть перемогти президента РФ Владіміра Путіна.

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас в інтерв'ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

"Вони використовують стару радянську тактику переговорів. По-перше, вимагай максимум, вимагай того, що тобі ніколи не належало. Потім, по-друге, ультиматуми. І третє: вони не поступаються жодним сантиметром у переговорах, тому що на Заході завжди знайдуться люди, які домовляться і дадуть вам те, чого у вас раніше не було", - сказала Каллас.

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"Вони попросили НАТО повернутися до своїх кордонів 1997 року. Ну, це обурливо. Це означає, що половина членів НАТО не повинна бути в НАТО", – додала прем'єрка.

Каллас бачить небезпеку в тому, що західні лідери прагнуть поговорити з Путіним і навіть зустрітися з ним у ці дні.

"Ми повинні бути обережними з повідомленнями, які видають різні лідери, коли розмовляють з Путіним. Поки що єдність НАТО збереглася, і це стало негативним сюрпризом для Росії", – сказала вона.

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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Москву у вівторок. Раніше Будапешт заявляв, що не допомагатиме Україні у конфлікті, оскільки незадоволений прогресом у вирішенні питання меншин.

"Є різниця між діалогом і переговорами. І, знаєте, такий діалог означає, що Росія не йде з-за столу, що вже добре, тому що якщо вони підуть з-за столу, вони можуть ще більше загострити ситуацію", - ", – сказала Каллас.

Водночас вона наголосила, що не діалог не означає, наприклад, запросити Путіна на обід до 27 глав держав і урядів ЄС.

"Я не проти вести діалог. Я дійсно була проти проведення саміту на високому рівні, тому що ми як Європейський Союз домовилися, що якщо Росія не поверне Крим, ми не будемо проводити саміти високого рівня з Росією. Мета Росії - отримати домовленості, але вони не мають наміру дотримуватися угоди, якщо поглянути на угоди, які вони уклали", - сказала Каллас.

Теми: ЕстоніяРосіядипломатичні відносиниСРСР
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