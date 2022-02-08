На Луганщині затримали чергового "козака", який воював на стороні бойовиків

Українські силовики затримали чергового бойовика, який у 2014 році воював на стороні незаконного збройного формування "ЛНР".

Джерело: повідомлення поліції

Дослівно: "Прикордонники спільно з поліцейськими та співробітниками СБУ виявили та затримали колишнього бойовика, який з травня по серпень 2014 року приймав участь у НЗФ так званої "ЛНР" у війську донському на посаді заступника командира по технічному забезпеченню у званні військовий старшина".

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Деталі: Затриманий – мешканець Антрацитівського району Луганської області.

У нього вилучили посвідчення "козацької національної гвардії" на його ім’я.

В поліції стверджують, що його "підрозділ" брав активну участь в бойових діях. Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) ККУ та обрано судом запобіжний захід у вигляді арешту.