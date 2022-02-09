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Росія відмовилася від участі у Мюнхенській безпековій конференції

Середа, 9 лютого 2022, 21:43
Мюнхенська безпекова конференція в лютому 2020 року. Фото: Getty images

Російські офіційні особи не братимуть участь у Мюнхенській безпековій конференції, яка відбудеться 18-20 лютого.

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Інтерфакс.

"Безвідносно цієї обставини ми вимушені з жалем констатувати, що останніми роками конференція все більше трансформується у такий трансатлантичний форум, втрачаючи інклюзивність, об'єктивність", - сказала Захарова.

За її словами, "цікавість у Москві до цього заходу помітно впала".

Як відомо, президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на участь у Мюнхенській конференції з безпеки. Президента РФ теж запрошували, але він відмовився.

Конференцію відвідають понад 30 глав держав та урядів, а також понад 100 міністрів та голів багатьох найважливіших міжнародних організацій, таких як ООН, НАТО та ЄС.

Урядову делегацію Німеччини очолить канцлер Олаф Шольц, а Сполучені Штати будуть представлені потужною делегацією, яка включить представників як адміністрації президента, так і Конгресу. 

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Приїзд віцепрезидентки США Камали Гарріс поки що формально не підтверджений, але організатори розраховують на її участь. Водночас джерела ЄП також підтверджують її заплановану участь.

Через пандемію коронавірусу розмір та площа конференції були значно зменшені, а кількість учасників, заходів, місць та розмірів делегацій скоротилася на дві третини.

Теми: Росіядипломатичні відносинивійна
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