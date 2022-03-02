Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ребров зі спортсменами створили фонд допомоги армії

Валентина РоманенкоСереда, 2 березня 2022, 00:31

Представники українського спорту створили фонд допомоги українській армії та активно пересилають гроші на потреби ЗСУ.

Джерело: Sport.ua

Деталі: Серед учасників фонду є Сергій Ребров (ініціатор збору коштів), Руслан Маліновський, Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук, Віктор Коваленко, Віталій Миколенко та інші (відомі не всі спортсмени).

Вже зібрано щонайменше 16,5 мільйонів гривень, але сума постійно збільшується.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: війнаспорт
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія анонсувала нові удари по українських підприємствах ОПК

Кабмін визначився, що робити з тілами окупантів

Путін готовий продовжувати діалог, лише якщо Україна виконає всі вимоги РФ

Фото, Відео, ОновленоНа антивоєнних акціях у РФ поліція жорстоко б’є людей: тисячі затриманих

Окупанти обстріляли Краматорськ: є жертви, багато поранених

Путін - Ердогану: Зупиню війська, лише коли Україна здасться

Усі новини...
війна
У Херсоні після пострілу росіян із танка горить будівля СБУ
Миколаївщина під контролем ЗСУ, ворог зазнав великих втрат
ЗСУ за добу знищили 1 літак, 1 гелікоптер й кілька колон техніки російських окупантів
Останні новини
18:09
РФ готує обстріли мирних російських міст, аби звинуватити Україну – РНБОУ
18:01
Україна просить Радбез ООН про миротворців для об'єктів критичної інфраструктури
17:56
Росія анонсувала нові удари по українських підприємствах ОПК
17:52
Nvidia припиняє продаж усіх продуктів до Росії
17:36
Зеленський затвердив склад делегації для участі у справі суду ООН про геноцид РФ
17:31
Ірпінь вимушено відключили від газопостачання
17:27
Російські окупанти стріляли по мітингарях у Новій Каховці, 5 поранили – очевидці
17:25
"Борються за свій народ проти жорстокої тиранії": Стінг підтримав Україну
17:13
Кабмін визначився, що робити з тілами окупантів
17:03
Ракети, що влучили по Вінниці, не запускали з Придністров’я – міноборони Молдови
Усі новини...