Ребров зі спортсменами створили фонд допомоги армії

Представники українського спорту створили фонд допомоги українській армії та активно пересилають гроші на потреби ЗСУ.

Джерело: Sport.ua

Деталі: Серед учасників фонду є Сергій Ребров (ініціатор збору коштів), Руслан Маліновський, Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук, Віктор Коваленко, Віталій Миколенко та інші (відомі не всі спортсмени).

Вже зібрано щонайменше 16,5 мільйонів гривень, але сума постійно збільшується.