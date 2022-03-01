Ребров зі спортсменами створили фонд допомоги армії
Вівторок, 1 березня 2022, 23:31
Представники українського спорту створили фонд допомоги українській армії та активно пересилають гроші на потреби ЗСУ.
Джерело: Sport.ua
Деталі: Серед учасників фонду є Сергій Ребров (ініціатор збору коштів), Руслан Маліновський, Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук, Віктор Коваленко, Віталій Миколенко та інші (відомі не всі спортсмени).
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Вже зібрано щонайменше 16,5 мільйонів гривень, але сума постійно збільшується.