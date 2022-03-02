Чоловіки, які прибули на Львівщину, мають стати на військовий облік – Садовий

Чоловікам 18-60 років, які прибули у Львівську область із початком війни, необхідно прийти у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки і стати на військовий облік.

Джерело: міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook

Пряма мова: "Громадянам України чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, які прибули на Львівщину у зв’язку з евакуацією із зони бойових дій та інших населених пунктів, не пізніше 24 годин після прибуття необхідно з’явитися у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у Львівській області для взяття на військовий облік".

Деталі: Це наказ Львівської обласної військової адміністрації.

У період воєнного стану накази військових адміністрацій обов'язкові до виконання.