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Чоловіки, які прибули на Львівщину, мають стати на військовий облік – Садовий

Олена РощінаСереда, 2 березня 2022, 11:45
Чоловіки, які прибули на Львівщину, мають стати на військовий облік – Садовий
Фото khovk.org

Чоловікам 18-60 років, які прибули у Львівську область із початком війни, необхідно прийти у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки і стати на військовий облік.

Джерело: міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook 

Пряма мова: "Громадянам України чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, які прибули на Львівщину у зв’язку з евакуацією із зони бойових дій та інших населених пунктів, не пізніше 24 годин після прибуття необхідно з’явитися у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у Львівській області для взяття на військовий облік".

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Деталі: Це наказ Львівської обласної військової адміністрації.

У період воєнного стану накази військових адміністрацій обов'язкові до виконання.

Теми: війнамобілізаціяЛьвівщинаСадовий
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