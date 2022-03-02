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Макрон виступив з промовою щодо війни РФ проти України

Середа, 2 березня 2022, 21:49

Президент Франції Еммануель Макрон виступив з промовою щодо війни РФ проти України, зазначивши, що Франція зараз "не воює з Росією" і він хоче зберегти можливість діалогу з очільником Кремля.

Як пише "Європейська правда", фрагменти виступу президента наводить Le Figaro. 

Промова Макрона адресована радше французькому суспільству, аніж зовнішній аудиторії.

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Він назвав "провісником зміни епохи" події, що почали розгортатися з нападом Росії на Україну, зазначивши, що у Європі знову війна і демократію знову ставлять під питання.

Макрон підкремлив, що Франція при цьому "не воює з Росією". 

"Ми знаємо, що нас пов’язує із російським народом, який багато пожертвував у роки Другої світової війни. Ми солідарні з тими росіянами, які зараз мають сміливість боротися за мир", - зауважив президент Франції.

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Еммануель Макрон сказав, що прагне і надалі зберігати контакт з Кремлем і намагатися таким чином зупинити війну.

"Я постійно проводжу розмови із Зеленським, і так само вирішив тримати контакт із Путіним, щоб постійно намагатися його переконати відмовитися від військових засобів, щоб стримати ескалацію конфлікту, доки це можливо", - зазначив він, ймовірно пояснюючи свою розмову з Путіним цього тижня.  

Він додав, що Франція готова подбати про українців, які через війну шукатимуть притулку у Європі. 

Макрон попередив, що деякі сфери французької економіки відчують на собі наслідки останніх подій і санкцій, зокрема ті, що залежать від сировини з Росії та України, або експортували її туди. Він пообіцяв, що уряд спробує пом’якшити для громадян наслідки зростання цін на енергоресурси і для цього буде створений "план економічної та соціальної стійкості, щоб реагувати на всі ці труднощі". 

Він похвалив єдність, яку продемонструвала Європа у цій ситуації.

"Потрібно змиритися з необхідністю платити ціну за мир, за свободу, за демократію. Вона (Європа) надалі повинна більше дбати про те, щоб менше залежати від інших, стати більш незалежною і більш суверенною", - сказав президент, продовживши, що йдеться передусім про незалежність економічну та енергетичну, але й зміцнення обороноздатності. 

"Не можна, щоб наша безпека залежала від когось. Наша європейська оборона повинна вийти на новий рівень", - зазначив Макрон. 

Нагадаємо, у Франції фактично розпочалася передвиборча кампанія перед президентськими виборами, що відбудуться у квітні. За результатами соцопитувань, Еммануель Макрон впевнено лідирує і в першому, і в другому турі. 

Теми: МакронвійнаРосіяУкраїна
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