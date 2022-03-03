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"Укрзалізниця" організовано евакуює іноземців, а Росія поширює фейки – Лещенко

Олена РощінаЧетвер, 3 березня 2022, 12:46

Росіяни здійснюють спецоперацію, аби за допомогою фейків переконати світ у поганому ставленні українців до іноземців і використати тези про расову дискримінацію проти України. 

Джерело: член наглядової ради державного акціонерного товариства "Українська залізниця" Сергій Лещенко у Telegram 

Пряма мова: "На підставі аналізу даних Укрзалізниці та Центру протидії дезінформації можна побачити ознаки спеціальної операції ворога, спрямованої на спотворення іміджу України. Шляхом роздмухування поодиноких повідомлень роблять вкиди про те, що начебто українські військові використовують іноземців як "заложников" і "живой щит" або українська влада здійснює дискримінацію при евакуації.

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Насправді, Україна максимально сприяє евакуації іноземців. Укрзалізницею для них організовані евакуаційні коридори. УЗ формує іноземні групи для здійснення їх перевезення окремими вагонами, а на вокзалах працюють волонтери зі знанням іноземних мов".

Деталі: Лещенко зазначив, що поодинокі випадки побутових конфліктів за участі іноземців "є неприйнятними" незалежно від обставин – і він вибачився за них. 

Лещенко наголосив, що "УЗ здійснює безпрецедентну за масштабами та героїзмом гуманітарну місію евакуації, чисельність перевезених наближається до мільйона громадян", а залізничники працюють у режимі 24/7, "без вихідних, на межі самопожертви".

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Пряма мова: "Певні випадки могли статися і через нерозуміння іноземцями правила УЗ щодо першочергової евакуації жінок і дітей – незалежно від раси та походження.

Поширюючи фейки, загарбник прагне досягти зниження підтримки України на міжнародній арені. Тому закликаємо громадян нашої держави до пильності, а іноземну пресу – до розуміння. 

Поодинокі випадки з сотень тисяч історій благополучної евакуації не повинні затьмарювати мужність українців".

Чому це важливо: За кордоном почали з'являтися відео, на яких нібито в Україні іноземних студентів, зокрема, африканців та індусів, скидають із евакуаційних поїздів. Є версія, що фейкові відео поширюють росіяни, аби дискредитувати українців в очах світу на тлі того, що Захід підтримує Україну у війні, яку розв'язала проти неї Росія.

Теми: УкрзалізницяЛещенковійнапропаганда
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