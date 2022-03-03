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Увага, фейк!: окупанти видають українських правоохоронців за "диверсантів"

Валентина РоманенкоЧетвер, 3 березня 2022, 17:10

Російські окупанти поширюють фейки з персональними даними та фото нібито членів ДРГ, а насправді українськими правоохлоронцями.

Джерело: Служба безпеки України

Дослівно: "Наша спільна робота з виявлення ворожих ДРГ настільки ефективна, що ворог вирішив скористатися і цією темою. Тож тепер поширює чергові фейки, щоб ввести в оману українських захисників.

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А саме: у меседжерах "розганяють" списки з персональними даними та фото нібито членів ДРГ, які працюють проти України. Проте ці переліки формують самі окупанти! І використовують для них дані українських правоохоронців, таким чином видаючи їх за диверсантів.

Це тактика російських загарбників, мета якої – створити хаос і дезорієнтувати  захисників України, налаштувати їх один проти одного".

Деталі: Служба безпеки закликає не поширювати такі фейки та не допомагати ворогу.

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СБУ нагадує, що на додачу до власної контррозвідувальної інформації СБУ отримує від українців повідомлення про учасників ДРГ через офіційний чат-бот.

Таким чином, правоохоронці та силовики володіють достовірними даними про ворожі ДРГ. І вони точно не будуть "гуляти" у вільному доступі у вигляді списків.

Замість поширення фейкових списків, повідомляйте про реальних диверсантів на офіційний чат-бот, до тероборони ЗСУ чи в поліцію.

Теми: війнаСБУ
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