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Увага, фейк!: окупанти видають українських правоохоронців за "диверсантів"

Валентина РоманенкоЧетвер, 3 березня 2022, 18:10

Російські окупанти поширюють фейки з персональними даними та фото нібито членів ДРГ, а насправді українськими правоохлоронцями.

Джерело: Служба безпеки України

Дослівно: "Наша спільна робота з виявлення ворожих ДРГ настільки ефективна, що ворог вирішив скористатися і цією темою. Тож тепер поширює чергові фейки, щоб ввести в оману українських захисників.

А саме: у меседжерах "розганяють" списки з персональними даними та фото нібито членів ДРГ, які працюють проти України. Проте ці переліки формують самі окупанти! І використовують для них дані українських правоохоронців, таким чином видаючи їх за диверсантів.

Це тактика російських загарбників, мета якої – створити хаос і дезорієнтувати  захисників України, налаштувати їх один проти одного".

Деталі: Служба безпеки закликає не поширювати такі фейки та не допомагати ворогу.

СБУ нагадує, що на додачу до власної контррозвідувальної інформації СБУ отримує від українців повідомлення про учасників ДРГ через офіційний чат-бот.

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Таким чином, правоохоронці та силовики володіють достовірними даними про ворожі ДРГ. І вони точно не будуть "гуляти" у вільному доступі у вигляді списків.

Замість поширення фейкових списків, повідомляйте про реальних диверсантів на офіційний чат-бот, до тероборони ЗСУ чи в поліцію.

Теми: війнаСБУ
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