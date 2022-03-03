Кулеба підтвердив, що росіяни планують обстріляти "Градами" свою територію

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба стверджує, що задля здійснення інформаційної атаки на Україну РФ має намір обстріляти власну територію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у ефірі телеканалу 1+1.

"Росія програє не лише наземну війну в Україні, вона також вже програла інформаційну війну. Намагаючись виправити ситуацію на інформаційному фронті, Росія готує провокації", - пояснив він.

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За словами міністра, Україна, щоби запобігти цьому, обрала тактику "викривати ці провокації до того як вони вчинені", і саме тому МЗС оприлюднює ці дані.

"Має відбутися обстріл Росії градами начебто з території України... Ми маємо блокувати такі інформаційні вкиди", - заявив він.

Раніше міністр вже заявляв про ймовірну підготовку РФ обстрілу власної території.