Молдова слідом за Україною й Грузією подає заявку на вступ до ЄС

Президентка Молдови Мая Санду у четвер 3 березня підписала заявку на вступ Молдови до Європейського Союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Шановні громадяни, якщо для одних рішень потрібен час, інші мають бути прийняті оперативно… Ми подамо запит найближчими днями у Брюссель", - сказала Санду.

NOW! President Maia Sandu has signed the application for #Moldova to join the European Union!

🇲🇩🇪🇺 pic.twitter.com/bp9Le5guEF