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Молдова слідом за Україною й Грузією подає заявку на вступ до ЄС

"Європейська правда"Четвер, 3 березня 2022, 18:52

Президентка Молдови Мая Санду у четвер 3 березня підписала заявку на вступ Молдови до Європейського Союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Шановні громадяни, якщо для одних рішень потрібен час, інші мають бути прийняті оперативно… Ми подамо запит найближчими днями у Брюссель", - сказала Санду.

Раніше у четвер аналогічну заявку підисав прем’єр-міністр Грузії.

Молдова та Грузія разом з Україною входять до альянсу Асоційованого тріо — посиленого формату щодо інтеграції трьох держав до Європейського Союзу.

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Як повідомлялося, після початку російського вторгнення президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до Європейського Союзу.

Від керівництва Єврокомісії та Європейської ради пролунали заяви із визнанням європейської перспективи України та можливості надати Україні статус держави-кандидата. Також Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата.

Детальніше про це дивіться у пояснювальному відео Все про заявку на вступ України до ЄС, яку подав Зеленський, а також читайте у детальній статті "До ЄС у турборежимі".

Теми: МолдоваЄСЄвропаєвроінтеграція
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