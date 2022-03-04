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Блінкен обговорив з Кулебою додаткові потреби безпеки України

"Європейська правда"П'ятниця, 4 березня 2022, 06:32

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з українським колегою Дмитром Кулебою гуманітарні, економічні потреби, а також потреби безпеки України.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Держдепу.

Як зазначається, під час розмови Блінкен і Кулеба обговорили визначну рішучість і дії, вжиті державами по всьому світу для підтримки уряду України та українського народу в умовах війни Путіна проти України.

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"Вони також обговорили потреби додаткової безпеки, економічної та гуманітарної підтримки" - йдеться у повідомленні.

Держсекретар також висловив співчуття від імені Сполучених Штатів загиблим в результаті російської агресії на суші, морі та в повітрі, і чітко дав зрозуміти, що російський уряд та його учасники будуть притягнуті до відповідальності.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський і президент США Джо Байден провели телефонну розмову з приводу ситуації на Запорізькій атомній електростанції.

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Теми: СШАУкраїнавійнаМЗС
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