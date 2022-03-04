Чехія запровадила надзвичайний стан через наплив біженців з України

Чехія з півночі запровадила на 30 днів надзвичайний стан у зв’язку з прибуттям тисяч людей, які тікають від війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

У обґрунтуванні своєї постанови Кабмін пояснив необхідність введення надзвичайного стану істотною загрозою внутрішньому порядку та безпеці у зв’язку з міграційною хвилею.

"Внаслідок спалаху міжнародного збройного конфлікту, спричиненого російською агресією, сотні тисяч біженців залишають Україну. Найбільше постраждали сусідні з Україною країни, особливо Польща. Проте тисячі людей також приїжджають до Чехії ", - заявили в уряді.

За словами міністрів, щодня до Чехії приїжджає близько 5 тисяч українських біженців, і для подолання такої хвилі потрібні заходи, які можливі лише в умовах надзвичайного стану.

Як зазначається, жодних додаткових обмежень для чеських громадян надзвичайний стан не створить.