Чехія запровадила надзвичайний стан через наплив біженців з України
Чехія з півночі запровадила на 30 днів надзвичайний стан у зв’язку з прибуттям тисяч людей, які тікають від війни в Україні.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.
У обґрунтуванні своєї постанови Кабмін пояснив необхідність введення надзвичайного стану істотною загрозою внутрішньому порядку та безпеці у зв’язку з міграційною хвилею.
"Внаслідок спалаху міжнародного збройного конфлікту, спричиненого російською агресією, сотні тисяч біженців залишають Україну. Найбільше постраждали сусідні з Україною країни, особливо Польща. Проте тисячі людей також приїжджають до Чехії ", - заявили в уряді.
За словами міністрів, щодня до Чехії приїжджає близько 5 тисяч українських біженців, і для подолання такої хвилі потрібні заходи, які можливі лише в умовах надзвичайного стану.
Як зазначається, жодних додаткових обмежень для чеських громадян надзвичайний стан не створить.
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