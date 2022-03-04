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Окупанти погрожували розстрілом з артилерії селищу на Чернігівщині

Валентина РоманенкоП'ятниця, 4 березня 2022, 12:57
Окупанти погрожували розстрілом з артилерії селищу на Чернігівщині
скриншот

В прикордонні Чернігівщини російські війська терором і мародерством нав’язують окупаційний режим.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: В прикордонному селищі Ріпки загарбники захопили місцевий відділ поліції, застреливши при в’їзді в населений пункт беззбройного місцевого жителя.

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Повідомляється, що ворожі солдати уже відібрали в місцевих трактор, вантажівку Камаз, розграбували два продовольчі магазини. Вночі техніка агресора їздила вулицями і прожекторами засліплювала вікна жителів.

За наявною інформацією, на загальний збір містян, який відбувся біля Ріпкинської Свято-Миколаївської церкви, прибула колона військової техніки з позначкою "О".

Представник загарбників, який назвався полковником поліції, почав диктувати людям свої порядки. У разі непокори погрожував застосувати силу, аж до розстрілу селища артилерією.

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Вимагав віддати усю вантажну техніку та проголосив комендантську годину. Представник загарбників заборонив місцевим збиратися, знімати військову техніку, наближатися до поліцейського відділку. 

Дослівно: "Містяни на пропозиції загарбників не приставали, співали гімн і виказували свою патріотичну позицію. Вони показували зайдам фото та відео з мережі, як ворога зустрічає українське військо. На це інтервенти заперечували, шо втрати в них значно менші.

Особа, яка назвалася полковником поліції, сказала, що доповість керівництву про несприйняття місцевим населенням окупації. Натомість почав перемовини з жителем міста, який до 2010 року був начальником поліції Ріпок. Містяни вказаній особі жодних владних чи переговорних повноважень не делегували".

Теми: війнаЧернігівська областьПрикордонна служба
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