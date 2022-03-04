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Окупанти погрожували розстрілом з артилерії селищу на Чернігівщині

Валентина РоманенкоП'ятниця, 4 березня 2022, 13:57
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В прикордонні Чернігівщини російські війська терором і мародерством нав’язують окупаційний режим.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: В прикордонному селищі Ріпки загарбники захопили місцевий відділ поліції, застреливши при в’їзді в населений пункт беззбройного місцевого жителя.

Повідомляється, що ворожі солдати уже відібрали в місцевих трактор, вантажівку Камаз, розграбували два продовольчі магазини. Вночі техніка агресора їздила вулицями і прожекторами засліплювала вікна жителів.

За наявною інформацією, на загальний збір містян, який відбувся біля Ріпкинської Свято-Миколаївської церкви, прибула колона військової техніки з позначкою "О".

Представник загарбників, який назвався полковником поліції, почав диктувати людям свої порядки. У разі непокори погрожував застосувати силу, аж до розстрілу селища артилерією.

Вимагав віддати усю вантажну техніку та проголосив комендантську годину. Представник загарбників заборонив місцевим збиратися, знімати військову техніку, наближатися до поліцейського відділку. 

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Дослівно: "Містяни на пропозиції загарбників не приставали, співали гімн і виказували свою патріотичну позицію. Вони показували зайдам фото та відео з мережі, як ворога зустрічає українське військо. На це інтервенти заперечували, шо втрати в них значно менші.

Особа, яка назвалася полковником поліції, сказала, що доповість керівництву про несприйняття місцевим населенням окупації. Натомість почав перемовини з жителем міста, який до 2010 року був начальником поліції Ріпок. Містяни вказаній особі жодних владних чи переговорних повноважень не делегували".

Теми: війнаЧернігівська областьПрикордонна служба
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