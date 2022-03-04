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ЄС зупинив транскордонне співробітництво з Росією і Білоруссю

"Європейська правда"П'ятниця, 4 березня 2022, 15:16

Після російського вторгнення в Україну Єврокомісія призупинила співпрацю з Росією та її союзником Білоруссю у програмах транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства (ENI CBC) та за програмою Interreg для регіону Балтійського моря.

Про це повідомила пресслужба комісії, пише "Європейська правда".

Рішення набуває чинності негайно, жодні подальші платежі не будуть здійснюватися.

Після російського вторгнення в Україну Єврокомісія призупинила співпрацю з Росією та її союзником Білоруссю у програмах транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства (ENI CBC) та за програмою Interreg для регіону Балтійського моря.

Про це повідомила пресслужба комісії, пише "Європейська правда".

Рішення набуває чинності негайно, жодні подальші платежі не будуть здійснюватися.

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