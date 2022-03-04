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Чорногорія закрила повітряний простір для російських літаків

П'ятниця, 4 березня 2022, 19:48

Чорногорія приєдналася до країн-членів Європейського Союзу, закривши свій повітряний простір для всіх російських літаків.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на чорногорський суспільний мовник RTCG.

Нагадаємо, 27 лютого країни ЄС закрили свій повітряний простір для повітряного сполучення з Росією у відповідь на російське військове вторгнення в Україну.

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Через день Росія у відповідь закрила свій повітряний простір для авіакомпаній з 36 країн, включаючи всі країни  ЄС.

Наразі, у Європі небо для росіян залишається відкритим лише у Сербії, Боснії і Герцоговині, Білорусі, Молдові, Туреччині, а також у частково визнаному Косово.

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