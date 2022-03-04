Український суд дозволив арештувати російського режисера Михалкова 

Українські прокурори отримали санкцію суду на арешт радянського, а нині російського режисера Микити Михалкова, який підтримав війну Росії проти України та посягав на територіальну цілісність української держави.

Джерело: генеральний прокурор Ірина Венедіктова у Facebook

Пряма мова: "Офіційно інформую вас про те, що український незалежний, суверенний, справедливий суд дозволив українським прокурорам вас (Михалкова – УП) затримати з метою доставки в український суд для обрання запобіжного заходу як підозрюваному".

Деталі: Венедіктова додала, що українські правоохоронці вже запустили офіційну процедуру оголошення режисера у міжнародний розшук.

Генеральна прокурорка наголосила, що для Михалкова ризики є цілком реальними, оскільки тепер його зможуть затримати при перетині кордону "майже будь-якої цивілізованої країни".

Як видно із оприлюднених документів, йдеться про підозру режисеру за ч.2 ст. 110 Кримінального кодексу України – Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинене особою, яка є представником влади, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі.

Такий злочин караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Наразі ж йдеться лише про заочний арешт режисера.

Як раніше заявляв Михалков, "ідеальна Росія" має включати також всю територію України або "принаймні схід України". Хоча на його переконання, до Росії мають увійти як вся Україна, так і Білорусь. Він вважає, що такі висловлювання не можна вважати "імперськими замашками".

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