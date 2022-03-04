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Зеленський – європейцям: "Не мовчіть. Якщо Україна впаде – впаде вся Європа"

Мазуренко Альона П'ятниця, 4 березня 2022, 22:12
Володимир Зеленський. фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський під час телемосту закликав європейців не мовчати і продовжувати вистувати проти війни, яку розв'язала Росія в Україні. 

Джерело: звернення президента до європейців

Пряма мова: "Не мовчіть. Виходьте на вулиці. Підтримуйте Україну. Підтримуйте нашу свободу. Бо це – перемога не тільки над російськими військовими, це перемога світла над темрявою. Це перемога добра над злом. Перемога свободи над тим, що відбувається сьогодні в нас, на території України.

Не мовчіть, підтримуйте Україну. Бо якщо Україна не витримає – не витримає вся Європа. Якщо Україна впаде – впаде вся Європа.

І якщо ми переможемо – а я впевнений у нашому народові, я впевнений у вас, – це буде велика перемога демократії, цінностей, перемога свободи".

Деталі: Зокрема, мітинги на підтримку України відбулися у Франкфурті, Празі, Ліоні, Тбілісі, Відні, Братиславі, Вільнюсі.

Загалом у них взяли участь близько 200 тисяч осіб.

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Також Зеленський вшанував пам’ять всіх загиблих українських військових та цивільних.

Теми: ЗеленськийЄвропаУкраїнавійна
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