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ЗМІ: Російські туристи застрягли в Шарм-ель-Шейху, літак не зміг вилетіти

Неділя, 6 березня 2022, 01:29
ЗМІ: Російські туристи застрягли в Шарм-ель-Шейху, літак не зміг вилетіти
ФОТО: GETTY

Літак російської авіакомпанії "Уральські авіалінії" з російськими туристами на борту не зміг вилетіти з Шарм-ель-Шейха (Єгипет).

Джерело: джерела російського ЗМІ "РИА Новости"

Деталі: Зазначається, що це пов’язане з тим, що до Єгипту звернувся  іноземний лізингодавець.

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Борт "Уральських авіаліній"  мав вилетіти в суботу до московського аеропорту "Домодєдово". Його маршрут пролягав над територією Кіпру.

Раніше того дня з курортів Єгипту на Червоному морі до Росії повернулися два інші борти "Уральських авіаліній". Їхній маршрут також пролягав через територію Кіпру. Співрозмовник "РИА Новости" зазначив, що зараз йде узгодження інших маршрутів, "проте на це може піти час".

Туристів, які не змогли вилетіти до Росії, повернули до готелів.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше авіакомпанія "Уральські авіалінії" оголосила, що з 14 березня до 20 травня скасовує польоти до Єгипту, і що 5 по 13 березня рейси виконуватимуться лише на вивіз пасажирів.

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