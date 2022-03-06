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Шпигуни, посіпаки, ДРГ, коригувальники: СБУ розповіла про знешкоджених агентів ворога

Валентина РоманенкоНеділя, 6 березня 2022, 08:58
Шпигуни, посіпаки, ДРГ, коригувальники: СБУ розповіла про знешкоджених агентів ворога
фото СБУ

Служба безпеки України звітує про викриття диверсантів та поплічників ворога.

Джерело: СБУ

Деталі: У Донецькій області:

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Затримано ворожу ДРГ. В Україну вони прибули за день до повномасштабного вторгнення з тимчасово анексованого Криму. Вони мали здійснити розвідку щодо блокпостів та пунктів дислокації українських військових, а також вчинити диверсії і підготувати плацдарм для подальшої зачистки основними силами РФ.

Під час затримання ворожі розвідники чинили збройний опір силам ЗСУ та СБУ. Їх усіх було затримано.

На Харківщині:

ВІДЕО ДНЯ

СБУ схопила коригувальника вогню, який передавав ворожим спецслужбам інформацію щодо розташування військових складів та об‘єктів критичної інфраструктури.

Агент цинічно наводив російську реактивну артилерію на житлові квартали міста. У результаті цих дій було зруйновано інфраструктуру та спричинило втрати серед мирного населення.

У Закарпатській області:

СБУ викрила агента ФСБ РФ, який з першого дня війни в Україні збирав дані про настрої мешканців західної України та їх ставлення до Росії на тлі війни.

Ворожого шпигуна затримали в одному з населених пунктів Закарпаття.

У Дніпрі:

СБУ затримала ще двох мешканців Дніпра, які виступали за підтримку "руського міра".

За отриманою інформацією, один з прихильників окупанта фотографував військові об’єкти Збройних сил України. У його ноутбуці виявлено план-схему Оперативного командування "Схід" ЗСУ.

Інший - збирав дані щодо місць розташування блок-постів у Дніпрі. Отриману інформацію він передавав кураторам через мітки на Google карті про місця знаходження блок-постів.

У Києві:

Затримано двох братів - пропагандистів, які мають проросійські та пробілоруські погляди. Є дані, що свідчать про їх тісну співпрацю зі спецслужбами РФ та РБ.

Мета посіпак окупантів - розхитати внутрішню обстановку в країні та створити "потрібну інформаційну картинку" для Росії та Білорусії. Наразі їх картинка – це вид з-за гратів українського ізолятора, наголошують в СБУ.

Крім цього СБУ повідомляє, що ворог намагається "розконсервувати" колишніх військових на нашій території та залучити їх як до відкритої, так і підпільної війни проти України, але спецслужба цьому успішно протистоїть.

Про що саме йдеться, в повідомленні не уточнено.

Теми: війнаСБУ
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