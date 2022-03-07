Данілов: Ніколи не воюйте з Україною, наш народ перемолов не одну імперію

Російські війська продовжують тактику "спаленої землі" та повного ігнорування міжнародного права, однак війна з Україною запустила процес ліквідації самого путінського режиму.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов у Facebook

Пряма мова: "Російське керівництво завчасно і свідомо планувало тактику "спаленої землі", повного ігнорування міжнародного права, стало на шлях скоєння воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

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О п’ятій ранку російські окупаційні війська застосували "Смерч" проти мирних мешканців міста Миколаїв. У результаті обстрілу – пожежі і руйнування. Крім цього, також вчора, російські окупанти, продовжуючи "чорний список" своїх злочинів, завдали ракетного удару по цивільному аеродрому в Вінниці, обстрілювали беззахисних людей, які евакуювалися з Бучі та Ірпеня. Бомбили міста Малин, Овруч, Коростень.

І це тільки за один день…

Переконаний, що майбутній трибунал над російськими злочинцями стане показовим як для всього світу, так і для самої росії, оскільки війна з Україною, крім всього іншого, запустила процес ліквідації самого путінського режиму.

ВІДЕО ДНЯ

Ніколи не воюйте з Україною, наш народ пройшов протягом тисячоліть нелюдські випробування, перемолов не одну імперію і від цього став тільки міцнішим і витривалішим, так буде і зараз!"

Деталі: Секретр РНБО наголошує: окупант вбиває наших дітей , жінок, літних людей. Жодне ім'я буде забуто, а ворогу не вдасться сховатися: ні за парканами, ні на віллах в Майямі, ні на яхті на Сейшелах чи в бункері на Уралі. Керівництво РФ та його підручні відповідатимуть за свої злочини перед людством.

Пряма мова: "Знайдемо і прийдемо або як за Єйхманом, або як за Бен Ладеном. Ваші злочини в документах, а пам’ять про них розпеченим залізом в серцях.

У наших списках і ті, хто віддавав накази, і ті, хто їх виконував - наводив приціл ракетного удару по наших мирних містах. Ви прийшли на нашу землю і в наші сім’ї – ми прийдемо до вас.

Слава Україні!".