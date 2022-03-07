Зеленський нагородив 96 героїв, які відбивають агресію РФ
Понеділок, 7 березня 2022, 22:32
Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 96-ти українських військових.
Джерело: звернення президента
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Пряма мова: "Сьогодні я підписав указ про відзначення державними нагородами України 96-ти українських героїв".
Деталі: Зокрема, орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджені:
- Майор Сак Олександр Олександрович – командир механізованого батальону, який вступив у бій з батальйонною тактичною групою ворога і переміг завдяки раціональному підходу до ведення бою і нестандартній тактиці.
- Капітан Силівакін Ростислав Олександрович – командир механізованого батальйону, який успішно боровся з переважаючими силами противника, звільняючи українські міста і села на Сумщині.
Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагородженя:
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- Лейтенант Лозовий Ігор Сергійович – діючи у складі групи, зупинив колону ворожої техніки у кількості близько 150 одиниць, яка рухалась у напрямку траси Житомир-Київ.
- Лейтенант Потуремець Віталій Вікторович – у бою проявив зразкову мужність та холоднокровність, знищуючи колону техніки противника поблизу Києва, був поранений.
Орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджується:
- Майстер-сержант, командир автомобільного взводу Барилюк Валентин Вікторович. Завдяки його хоробрим діям і особистій рішучості, танковий підрозділ вчасно отримав пальне і вийшов з оточення, дорогою знищуючи ворога.
На сайті президента поки не оприлюднено даний указ.