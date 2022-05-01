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На Донеччині від обстрілів загинули 4, поранено 11 мешканців

Катерина ТищенкоНеділя, 1 травня 2022, 22:26
На Донеччині від обстрілів загинули 4, поранено 11 мешканців
графіка з Telegram Кириленка

На Донеччині від російських обстрілів у неділю загинули 4 мирних мешканців, поранено 11 людей.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Дослівно: "1 травня від російських обстрілів на Донеччині загинули 4 мирних мешканців – всі у Лимані.

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Поранення одержали ще 11 людей: 7 у Лимані, 3 у Володимирівці та 1 у Яровій.

Крім того, у Бахмутській громаді одна людина померла від поранень, отриманих на Луганщині. Ще одній людині з Луганщини там було надано медичну допомогу".

Деталі: Кириленко зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Теми: Донецька областьвійна
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