Британія відправить Україні безпілотники, які можуть переміщати обладнання на передову

Велика Британія передасть Збройним силам України безпілотники Malloy T150, які здатні доставляти важке обладнання військам на передовий.

Про це повідомляє телеканал Sky News, пише "Європейська правда",

Це частина нового пакету військової допомоги у розмірі 300 мільйонів фунтів стерлінгів, оголошеного прем'єр-міністром Борисом Джонсоном у вівторок.

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Квадрокоптери були випробувані Королівською морською піхотою Британії.

Безпілотники мають дальність польоту 70 км та можуть нести до 68 кг обладнання. Їх виготовляє британська компанія Malloy Aeronautics.

Раніше повідомлялося, що Британія передасть 13 одиниць броньованих машин для евакуації мирних жителів з обложених районів на сході України.

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Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своєму виступі перед Верховною радою у вівторок висловив віру в перемогу України над Росією та оголосив про новий пакет військової підтримки.