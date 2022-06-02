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Після місяців мовчання Меркель висловила солідарність з Україною – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 2 червня 2022, 08:27

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловила солідарність з Україною в тому, що вона назвала "варварською війною" з Росією після того, як її багатомісячне мовчання викликало критику її власної політики щодо Москви.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Меркель, яка була канцлером протягом 16 років до грудня, сказала, що не буде давати поради збоку, але вона підтримує зусилля уряду "знайти кінець цій варварській війні", сказав Reuters учасник заходу.

"Моя солідарність з Україною", – цитує її учасник церемонії прощання з президентом профспілки DGB, що покидає свою посаду.

Вільно володіючи російською мовою після того, як виросла в колишній комуністичній Східній Німеччині, Меркель викликала критику з боку США та інших за підтримку запланованого газопроводу "Північний потік-2", призначеного для доставки російського газу безпосередньо до Німеччини.

Наступник Меркель Олаф Шольц закрив проєкт.

Вона також наголошувала на необхідності продовжити спілкування з президентом Росії Владіміром Путіним навіть після анексії Криму та війни на сході України.

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Незважаючи на те, що Меркель зробила коротку заяву невдовзі після вторгнення Росії в лютому, заявивши, що немає виправдання для відвертого порушення міжнародного права, її мовчання з тих пір викликало невдоволення.

Актор Ульріх Маттес, друг Меркель, захищав її, сказавши журналу Stern цього тижня, що війна турбує її, але вона не хоче втручатися. "Я підозрюю, що вона не хоче бути свого роду другорядним канцлером", — цитують його слова.

Деякі інші німецькі політики, у тому числі її колишній міністр закордонних справ Зігмар Габріель, визнали, що політика примирення з Росією, можливо, була занадто оптимістичною.

Теми: НімеччинаМеркель
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