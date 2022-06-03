Лукашенко мріє про союз Росії та ЄС на противагу США

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив про необхідність створювати "новий центр впливу" Росії та Європи на противагу США.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить Zerkalo.io.

Лукашенко висловив впевненість що європейську економіку чекає обвал через санкції, запроваджені проти Росії та Білорусі, та похвалив прем’єра Угорщини Віктора Орбана за те, що прийнаймні він "ще щось розуміє".

Александр Лукашенко заявив, що США хочуть знищити Росію і Китай та послабити ЄС.

"Трамп їх взагалі вирішив зруйнувати - відтягнув Британію, задобрив Польщу. Зараз цей процес не просто почав поглиблюватися, а ставати масштабнішим. Польща й Британія взяли у лещата Європу, і та бідна Європа крутиться… Оптимальний варіант для Європи - я вже досвідчений політик - це єдність з Росією і створення великого центру сили. Технологічний Захід, ресурсна Росія, пострадянський простір. Ні Америка, ні Китай, ніхто не зрівнявся би", - заявив Лукашенко.

На його думку, цього досі не сталося тільки тому, що європейці "безмозглі" і їх "не пускають" США.

"Тут і їхня (Штатів) армія, і ядерні боєголовки. Тож у них достатньо важелів, вони тримають Європу. Ви ж технологічно сильні, Франція ядерна держава, Німеччина потужна. Відірвіться, домовтеся з Росією! Росія готова до цього", - сказав Лукашенко, пропонуючи включити до цього ж центру і Китай.

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Нещодавно Лукашенко розмірковував також про "польську загрозу" для України і заявляв що їй буцімто ще доведеться розраховувати на підтримку Росії та Білорусі.