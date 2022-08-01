В центрі Одеси масштабна пожежа
Понеділок, 1 серпня 2022, 13:21
Вже понад дві години рятувальники боряться з пожежею в будинку з мансардним поверхом по вулиці Катерининська в Одесі.
Джерело: ДСНС
Деталі: О 12:48 пожежу локалізовано на площі 500 м кв. Складність гасіння полягає в хаотичному плануванні та відсутності доступу до більшості приміщень.
З будівлі було евакуйовано 30 осіб, на місці працюють психологи ДСНС.
Попередньо постраждалих та загиблих немає.
До гасіння залучили 95 вогнеборців за понад 20 пожежних автомобілів.
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