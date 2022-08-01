В центрі Одеси масштабна пожежа

Вже понад дві години рятувальники боряться з пожежею в будинку з мансардним поверхом по вулиці Катерининська в Одесі.

Джерело: ДСНС

Деталі: О 12:48 пожежу локалізовано на площі 500 м кв. Складність гасіння полягає в хаотичному плануванні та відсутності доступу до більшості приміщень.

З будівлі було евакуйовано 30 осіб, на місці працюють психологи ДСНС.

Попередньо постраждалих та загиблих немає.

До гасіння залучили 95 вогнеборців за понад 20 пожежних автомобілів.