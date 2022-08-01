Байден хоче укласти з Росією новий договір щодо ядерної зброї – разом із Китаєм

Президент США Джо Байден у понеділок висловив готовність укласти з Росією новий договір про контроль над ядерною зброєю замість нинішнього про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3), дія якого завершується у 2026 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Байдена напередодні десятої оглядової конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

"Сьогодні моя адміністрація готова оперативно провести переговори щодо нової системи контролю над озброєннями, яка замінить договір СНО-3 після завершення терміну його дії у 2026 році", – зазначив американський президент.

Він водночас підкреслив, що "для переговорів потрібен добросовісний партнер, а жорстока та неспровокована агресія Росії в Україні порушила мир у Європі та є нападом на фундаментальні принципи міжнародного порядку".

"У цьому контексті Росія повинна продемонструвати, що вона готова відновити роботу з контролю над ядерними озброєннями зі Сполученими Штатами. Китай також несе відповідальність як ядерна держава ДНЯЗ і постійний член Ради Безпеки ООН за участь у переговорах, які зменшать ризик прорахунків і вирішать дестабілізуючу військову динаміку", – вважає Байден.

Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) був підписаний між США і Росією у 2011 році на десятирічний термін. Він наразі є останнім договором у сфері контролю над озброєннями, який діє між РФ і США.

СНО-3 обмежує стратегічні носії та ядерні боєголовки РФ і США до 700 і 1550 відповідно. Договір може бути продовжений ще на п'ять років у разі доброї волі кожного з підписантів. Такі переговори почалися у 2019 році.

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Але тодішня адміністрація США не виявляла бажання продовжувати договір: Вашингтон наполягав, що потрібно укласти новий договір за участі США, Росії та Китаю. Зрештою, після обрання Джо Байдена в лютому 2021 року СНО-3 було продовжено на п’ять років.

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