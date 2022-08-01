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Зеленський попросив Макрона допомогти розблокувати 8 млрд євро макрофіну Україні

"Європейська правда"Понеділок, 1 серпня 2022, 22:54
Володимир Зеленський і Емманюель Макрон, фото Getty Images

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з французьким колегою Емманюелем Макроном у понеділок попросив його допомогти з розблокуванням макрофінансової допомоги, яку має надати ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський заявив у відеозверненні в понеділок.

"Я попросив пана президента (Макрона) допомогти нам розблокувати макрофін, який загальмувався у Європі. Хочу нагадати всім лідерам, що це 9 мільярдів євро. Це не дрібниці для нас, а важливі соціальні речі – це наші пенсії, це наші заробітні плати, підтримка для переселенців, і тому ми очікуємо відповідних рішень конкретних державних діячів", – сказав він.

Зазначимо, в офіційному повідомленні про бесіду президентів України та Франції про це не згадувалося.

Раніше в понеділок представниця Європейської комісії Аріанна Подеста заявила, що наразі Європейський Союз не має коштів, аби забезпечити другий транш макрофінансової допомоги Україні в розмірі 8 мільярдів євро.

"Наразі, згідно з нинішнім багаторічним бюджетним плануванням, немає доступних ресурсів для створення подушки безпеки. З огляду на це ми розглядаємо альтернативні рішення, зокрема використання гарантій з боку держав-членів", – зазначила вона.

Нагадаємо, Європейська рада за підсумками саміту 24 червня ухвалила рішення надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі до дев’яти мільярдів євро.

ВІДЕО ДНЯ

7 липня Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії про виділення першого траншу у розмірі 1 млрд євро, а 12 липня таке рішення ухвалила Рада Європейського Союзу.

19 липня віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс у вівторок підписав меморандум про взаєморозуміння щодо виділення Україні 1 мільярда євро макрофінансової допомоги. Перший транш у розмірі 500 мільйонів євро прийшов у понеділок, другий очікується у вівторок.

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Теми: ЗеленськийМакронгрошіЄС
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