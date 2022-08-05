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Болгарія зупинила видачу віз для туристів та власників нерухомості з РФ

"Європейська правда"П'ятниця, 5 серпня 2022, 21:05

Консульська служба Болгарії на невизначений термін зупинила прийом документів від росіян на туристичні візи та візи для власників нерухомості.

Про це повідомили в Асоціації туроператорів Росії, пише "Європейська правда".

За інформацією туроператорів, консульство Болгарії в Москві сповістило їх про тимчасове призупинення прийому документів на туристичні візи і візи для власників нерухомості у "надзвичайній ситуації, що склалася".

Причина - оголошення в п'ятницю, 5 серпня, персонами нон грата 14 співробітників диппредставництва та консульських установ Болгарії в Росії.

Візові центри Болгарії в Москві, Єкатеринбурзі та Санкт-Петербурзі (включно з регіональними візовими центрами) з "технічних причин" не приймають заяви з оплатою консульського збору з 25 березня. Документи могли подати лише ті заявники, які звільнені від сплати консульського збору.

В інших випадках, у тому числі з метою отримання віз під туристичні поїздки до Болгарії, росіяни з кінця березня зверталися до генеральних консульств Болгарії у зазначених трьох містах.

5 серпня МЗС РФ оголосило персонами нон грата 14 болгарських дипломатів.

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Дипломатична напруженість між Болгарією та Росією загострилася після того, як уряд у Софії ухвалив рішення про висилку 70 співробітників російської дипмісії. 

Російські дипломати та офіційні особи вилетіли до Москви на початку липня.

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Теми: БолгаріяРосія
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