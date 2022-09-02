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ГУР підслухало окупанта: Техніки немає, на своїх консервних банках ми не проїдемо

Олена РощінаП'ятниця, 2 вересня 2022, 19:03
Перехоплення ГУР

Військовий Російської Федерації розповів своїй жінці про втрату важкої техніки та неможливість атакувати Збройні сили України.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Деталі: Зі слів двох товаришів по службі загарбник розповідає по телефону, що відпустку хлопцям не дають, командир обіцяє відпустити на відпочинок у вересні – але у січні, мовляв, знову доведеться йти воювати. 

Жінка у відповідь грубо питає: "Коли ви вже доб’єте цих шакалів?..".

Чоловік відповідає, так само перемежовуючи мову матюками: "Ми б давно їх вибили, але в нас немає техніки, на своїх консервних банках ми х*й проїдемо – нас прошиють… Нам треба на важкій техніці пробиватися, важку техніку всю розх*яирили".

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Теми: війнаРосіярозвідка
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