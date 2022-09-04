Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Візова заборона, макрофін і шлях в ЄС: Зеленський зідзвонився з главою Єврокомісії

Неділя, 4 вересня 2022, 14:22
Візова заборона, макрофін і шлях в ЄС: Зеленський зідзвонився з главою Єврокомісії
Володимир Зеленський у своєму кабінеті. ілюстративне фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський у неділю повідомив про телефонну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це він написав у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, у розмові йшлося про якнайшвидше виділення наступного траншу макрофіну ЄС. За даними ЗМІ, оікується, що наприкінці наступного тижня міністри економіки ЄС у Празі погодять політичну декларацію на підтримку макрофінансової допомоги Україні на суму 5 млрд євро.

Реклама:

Крім того, Зеленський наголосив на необхідності підготовки 8-го пакету санкцій, який має містити також заборону на видачу віз громадянам РФ. Як відомо, наразі ЄС тільки вирішив призупинити угоду про спрощений візовий режим з РФ, що ускладнить поїздки росіян в ЄС, але не заборонить їх.

Також, повідомив президент, він скоординували з фон дер Ляєн кроки з обмеження отримання Росією надприбутків від продажу нафти й газу. 

Окремо обговорили вступ України до ЄС. "Розглянули можливості здійснення Єврокомісією швидкої оцінки, щойно Україна виконає сім її рекомендацій", - повідомив Зеленський.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, раніше посол ЄС пояснив подальшу процедуру вступу України.

Читайте також: Шлях до ЄС. Що має зробити Україна, щоби почати переговори про членство

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Останні новини
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
17:18
Гривня впала до нового мінімуму: офіційний курс на 19 грудня
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:56
Держуповноваженим АМКУ призначено колишнього підлеглого Павла Кириленка по Донецькій ОДА
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
Усі новини...
Реклама: