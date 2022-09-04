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Візова заборона, макрофін і шлях в ЄС: Зеленський зідзвонився з главою Єврокомісії

Неділя, 4 вересня 2022, 14:22
Володимир Зеленський у своєму кабінеті. ілюстративне фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський у неділю повідомив про телефонну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це він написав у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, у розмові йшлося про якнайшвидше виділення наступного траншу макрофіну ЄС. За даними ЗМІ, оікується, що наприкінці наступного тижня міністри економіки ЄС у Празі погодять політичну декларацію на підтримку макрофінансової допомоги Україні на суму 5 млрд євро.

Крім того, Зеленський наголосив на необхідності підготовки 8-го пакету санкцій, який має містити також заборону на видачу віз громадянам РФ. Як відомо, наразі ЄС тільки вирішив призупинити угоду про спрощений візовий режим з РФ, що ускладнить поїздки росіян в ЄС, але не заборонить їх.

Також, повідомив президент, він скоординували з фон дер Ляєн кроки з обмеження отримання Росією надприбутків від продажу нафти й газу. 

Окремо обговорили вступ України до ЄС. "Розглянули можливості здійснення Єврокомісією швидкої оцінки, щойно Україна виконає сім її рекомендацій", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, раніше посол ЄС пояснив подальшу процедуру вступу України.

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