Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Зерновий коридор": з портів Великої Одеси вийшов найбільший караван суден

Валентина РоманенкоНеділя, 4 вересня 2022, 15:57
фото Мінінфраструктури

З портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вирушило 13 суден — це найбільший караван суден з початку реалізації  "зернової ініціативи".

Джерело: Мінінфраструктури

Деталі: Зокрема, з порту "Південний" відправились 6 суден, "Чорноморськ" — 5, а з порту "Одеса" — 2.

Загалом на борту 13 суден 282,5 тис. тонн української агропродукції, яка прямує до 8 країн світу, зазначають у міністерстві.

 

Повідомляється, що загалом у ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 86 суден вирушили із українських портів з пунктами призначення в 19 країнах світу. На їхньому борту 2 млн тонн агропродукції.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: зерно
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Контрнаступ ЗСУ помітно розвивається на півдні та сході – ISW

ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів і понтонну переправу – командування "Південь"

Затримано двох осіб, причетних до вибуху в Чернігові – президент

ЗСУ звільнили два населених пункти на півдні і один на Донеччині – Зеленський

фотоЧоловік у Львові кинув гранати в поліцейських і їхнє авто, йому світить довічне

Кремль знову заговорив про перемовини, хоча "спецоперація йде за планом"

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

зерно
Росіяни вдарили по елеватору на Миколаївщині, знищили тисячі тонн зерна
Індекс продовольчих цін у світі знижується п’ятий місяць поспіль – ФАО
У Босфорі зняли з мілини судно з українським зерном, через яке зупиняли рух протокою
Останні новини
07:17
ЗСУ відбили наступи ворога на Авдіївському і Бахмутському напрямках – зведення
06:18
Контрнаступ ЗСУ помітно розвивається на півдні та сході – ISW
05:18
На Херсонщині окупанти змушують освітян працювати за російською програмою – облрада
04:20
У Канаді поліція розшукує підозрюваних, які вбили 10 і поранили 15 осіб
03:20
Генерал США заговорив про "деімперіалізацію" Росії
02:22
ОК "Південь": військові російського полку влаштували бунт і відмовилися воювати
01:45
ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів і понтонну переправу – командування "Південь"
01:24
Шмигаль обговорив із Шольцем шляхи поставок Україні танків Leopard 2
00:26
Ворог гатив з мінометів по громадах Сумської області – ОВА
23:51
У Кремлі прокоментували намір Кадирова піти у відставку
Усі новини...