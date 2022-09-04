"Зерновий коридор": з портів Великої Одеси вийшов найбільший караван суден

З портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вирушило 13 суден — це найбільший караван суден з початку реалізації "зернової ініціативи".

Джерело: Мінінфраструктури

Деталі: Зокрема, з порту "Південний" відправились 6 суден, "Чорноморськ" — 5, а з порту "Одеса" — 2.

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Загалом на борту 13 суден 282,5 тис. тонн української агропродукції, яка прямує до 8 країн світу, зазначають у міністерстві.

Повідомляється, що загалом у ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 86 суден вирушили із українських портів з пунктами призначення в 19 країнах світу. На їхньому борту 2 млн тонн агропродукції.