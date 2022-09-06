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Донеччина: армія РФ знищила ракетним ударом гімназію в Кураховому

Олена РощінаВівторок, 6 вересня 2022, 08:48
Знищена росіянами гімназія в Курахове, фото Павла Кириленка

Росіяни ракетним ударом увечері 5 вересня зруйнували Курахівську гімназію, за минулу добу в Донецькій області поранили чотирьох мирних жителів.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Пряма мова: "Ще одну школу на Донеччині зруйнували росіяни. Цього разу – Курахівську гімназію №2. Вчора пізно вночі росіяни завдали по гімназії ракетного удару – знищили одне крило 4-поверхової будівлі та пошкодили прилеглі житлові багатоповерхівки. На щастя, обійшлося без жертв".

Деталі: Кириленко додав, що це – вже 274-а школа в області, обстріляна росіянами з початку повномасштабного вторгнення, і 29-а, знищена вщент.

Усього за ці пів року на Донеччині пошкодження різної міри зазнали 615 закладів освіти.

Голова ОВА повідомив також, що за 5 вересня росіяни поранили 4 мирних жителів Донеччини: у Хромовому, Георгіївці, Бахмуті та Костянтинівці.

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Теми: Донецька областьвійна
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