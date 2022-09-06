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Маріуполь: окупанти планують на вересень мобілізацію – радник мера

Ірина БалачукВівторок, 6 вересня 2022, 12:53
Знищені росіянами будинки у Маріуполі. Фото з Telegram Андрющенка

У тимчасово окупованих Маріуполі та Маріупольському районі російські загарбники упродовж вересня планують провести мобілізацію.

Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Орієнтовно в 20-х числах вересня Маріуполь та район очікує перша хвиля мобілізації".

Деталі: Він розповів, що в останній день серпня в Мангуші пройшло засідання гауляйтерів. Окупанти Донеччини дали вказівку терміново поновити військовий облік в Маріупольському районі.

За словами Андрющенка, це означає, що принаймні колишній Мангушський район чекає офіційна мобілізація протягом вересня.

Таку ж вказівку, за інформацією радника мера, отримали окупанти і по Маріуполю, але її виконання відтермінували на 2 тижні.

Андрющенко закликав чоловіків мобілізаційного віку якомога швидше евакуюватись, щоб не дати перетворити себе на гарматне м'ясо.

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Теми: Маріупольокупаціямобілізація
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