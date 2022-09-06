Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У школах Київщини поліція вилучила понад 300 вибухонебезпечних предметів

Вівторок, 6 вересня 2022, 16:25
У школах Київщини поліція вилучила понад 300 вибухонебезпечних предметів
Дмитро Каракуркчі. фото Армія Inform

Перед початком навчального року в школах Київської області поліція вилучила більше 300 вибухонебезпечних предметів.

Джерело: заступник начальника Управління вибухотехнічної служби Національної поліції Дмитро Каракуркчі під час брифінгу в Military Media Center 6 вересня

Деталі: Перед навчальним роком підрозділи вибухотехнічної служби здійснювали огляд усіх шкіл та навчальних закладів, які перебували на тимчасово окупованих територіях, а також у найближчій до них місцевості, щодо наявності вибухонебезпечних предметів.

Реклама:

За результатами оглядів зроблено висновок, що деякі громадяни проносять у школи залишки снарядів із місць боїв з метою або створити певний музей або як навчальні приклади в рамках військової підготовки.

Пряма мова: "Тільки на території Київського регіону було вилучено більше 300 вибухонебезпечних предметів під час перевірки шкіл. Варто ще раз  попередити адміністрацію навчальних закладів, а також усіх дітей і батьків, що не варто нести такі предмети на територію навчальних закладів".

Теми: Київська областьвійнаосвітаполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Київська область
Уламки на кладовищі, пожежі й руйнування: наслідки атаки на Київщині
У Києві та області працювала ППО
На Київщині голова ВЛК виписувала "липові" довідки ухилянтам за 10 тисяч доларів
Останні новини
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
17:18
Гривня впала до нового мінімуму: офіційний курс на 19 грудня
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
Усі новини...
Реклама: