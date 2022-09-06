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У школах Київщини поліція вилучила понад 300 вибухонебезпечних предметів

Вівторок, 6 вересня 2022, 16:25
Дмитро Каракуркчі. фото Армія Inform

Перед початком навчального року в школах Київської області поліція вилучила більше 300 вибухонебезпечних предметів.

Джерело: заступник начальника Управління вибухотехнічної служби Національної поліції Дмитро Каракуркчі під час брифінгу в Military Media Center 6 вересня

Деталі: Перед навчальним роком підрозділи вибухотехнічної служби здійснювали огляд усіх шкіл та навчальних закладів, які перебували на тимчасово окупованих територіях, а також у найближчій до них місцевості, щодо наявності вибухонебезпечних предметів.

За результатами оглядів зроблено висновок, що деякі громадяни проносять у школи залишки снарядів із місць боїв з метою або створити певний музей або як навчальні приклади в рамках військової підготовки.

Пряма мова: "Тільки на території Київського регіону було вилучено більше 300 вибухонебезпечних предметів під час перевірки шкіл. Варто ще раз  попередити адміністрацію навчальних закладів, а також усіх дітей і батьків, що не варто нести такі предмети на територію навчальних закладів".

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Теми: Київська областьвійнаосвітаполіція
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