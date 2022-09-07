Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кулеба спростував заяву Путіна, що майже все українське зерно вивозиться на Захід

"Європейська правда"Середа, 7 вересня 2022, 22:07

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дві треті українського зерна, вже відправлені через "зерновий коридор", спрямовані на ринки Азії, Африки та Близького Сходу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу українського МЗС.

Кулеба зазначив, що відновлення українського продовольчого експорту через "зерновий коридор" призвело до зниження цін на ринку продовольства.

Реклама:

"У серпні, щойно відбулися перші відвантаження з українських портів, ціни на пшеницю знизилися щонайменше на 5%. Це реальні факти, а вигадки росіян про направлення зерна лише в Європу просто не відповідають дійсності", – зазначив міністр.

Він наголосив, що єдиною причиною поглиблення світової продовольчої кризи цьогоріч "була і залишається розв’язана Росією загарбницька війна, в ході якої держава-агресор заблокувала українські морські порти, цілеспрямовано знищує сільгосподарську інфраструктуру та логістику".

На думку глави МЗС України, Росія може навмисно озвучувати сумніви в ефективності "зернового коридору", готуючись торгуватися та шантажувати світ з наближенням завершення 120 днів "зернової" ініціативи.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, під час виступу на Східному економічному форумі у середу президент Росії Владімір Путін заявив, що тільки 2 з 87 кораблів були завантажені за Всесвітньою продовольчою програмою ООН, яка передбачає допомогу "найбільш потребуючим країнам".

"80 суден – у найбідніші країни тільки два кораблі пішли. Усі решта – в європейські країни. Ну що це таке?" – обурювався Путін.

Також він заявив, що обговорить з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом обмеження напрямків вивезення зерна з України, бо, мовляв, більшість кораблів прямують на Захід, а не до найбідніших країн, які потерпають від голоду.

Детальний аналіз "зернових домовленостей" читайте у статті "ЄвроПравди".

Теми: Кулеба ДмитроПутінзерноЗахід
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба розповів, як група з 31 бійця зробила можливим звільнення Роботиного
Кулеба та Столтенберг обговорили вступ України до НАТО
Кулеба обговорив зі Столтенбергом вступ України до НАТО
Останні новини
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
Повітряні сили повідомили про ракету у напрямку Кривого Рогу
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
Усі новини...
Реклама: