Кулеба спростував заяву Путіна, що майже все українське зерно вивозиться на Захід

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дві треті українського зерна, вже відправлені через "зерновий коридор", спрямовані на ринки Азії, Африки та Близького Сходу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу українського МЗС.

Кулеба зазначив, що відновлення українського продовольчого експорту через "зерновий коридор" призвело до зниження цін на ринку продовольства.

"У серпні, щойно відбулися перші відвантаження з українських портів, ціни на пшеницю знизилися щонайменше на 5%. Це реальні факти, а вигадки росіян про направлення зерна лише в Європу просто не відповідають дійсності", – зазначив міністр.

Він наголосив, що єдиною причиною поглиблення світової продовольчої кризи цьогоріч "була і залишається розв’язана Росією загарбницька війна, в ході якої держава-агресор заблокувала українські морські порти, цілеспрямовано знищує сільгосподарську інфраструктуру та логістику".

На думку глави МЗС України, Росія може навмисно озвучувати сумніви в ефективності "зернового коридору", готуючись торгуватися та шантажувати світ з наближенням завершення 120 днів "зернової" ініціативи.

Нагадаємо, під час виступу на Східному економічному форумі у середу президент Росії Владімір Путін заявив, що тільки 2 з 87 кораблів були завантажені за Всесвітньою продовольчою програмою ООН, яка передбачає допомогу "найбільш потребуючим країнам".

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"80 суден – у найбідніші країни тільки два кораблі пішли. Усі решта – в європейські країни. Ну що це таке?" – обурювався Путін.

Також він заявив, що обговорить з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом обмеження напрямків вивезення зерна з України, бо, мовляв, більшість кораблів прямують на Захід, а не до найбідніших країн, які потерпають від голоду.

Детальний аналіз "зернових домовленостей" читайте у статті "ЄвроПравди".