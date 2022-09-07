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Кулеба спростував заяву Путіна, що майже все українське зерно вивозиться на Захід

"Європейська правда"Середа, 7 вересня 2022, 22:07

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дві треті українського зерна, вже відправлені через "зерновий коридор", спрямовані на ринки Азії, Африки та Близького Сходу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу українського МЗС.

Кулеба зазначив, що відновлення українського продовольчого експорту через "зерновий коридор" призвело до зниження цін на ринку продовольства.

"У серпні, щойно відбулися перші відвантаження з українських портів, ціни на пшеницю знизилися щонайменше на 5%. Це реальні факти, а вигадки росіян про направлення зерна лише в Європу просто не відповідають дійсності", – зазначив міністр.

Він наголосив, що єдиною причиною поглиблення світової продовольчої кризи цьогоріч "була і залишається розв’язана Росією загарбницька війна, в ході якої держава-агресор заблокувала українські морські порти, цілеспрямовано знищує сільгосподарську інфраструктуру та логістику".

На думку глави МЗС України, Росія може навмисно озвучувати сумніви в ефективності "зернового коридору", готуючись торгуватися та шантажувати світ з наближенням завершення 120 днів "зернової" ініціативи.

Нагадаємо, під час виступу на Східному економічному форумі у середу президент Росії Владімір Путін заявив, що тільки 2 з 87 кораблів були завантажені за Всесвітньою продовольчою програмою ООН, яка передбачає допомогу "найбільш потребуючим країнам".

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"80 суден – у найбідніші країни тільки два кораблі пішли. Усі решта – в європейські країни. Ну що це таке?" – обурювався Путін.

Також він заявив, що обговорить з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом обмеження напрямків вивезення зерна з України, бо, мовляв, більшість кораблів прямують на Захід, а не до найбідніших країн, які потерпають від голоду.

Детальний аналіз "зернових домовленостей" читайте у статті "ЄвроПравди".

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Теми: Кулеба ДмитроПутінзерноЗахід
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