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Росія, попри санкції, експортує свої нафтопродукти в ЄС – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 7 вересня 2022, 23:35

Хоча Європейський Союз заборонив російським суднам заходити у свої порти, російські танкери все одно експортують нафтопродукти у Європу, перевантажуючи їх на судна під прапорами країн ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розслідуванні проєкту "Радіо Свобода" "Схеми", журналісти якого проаналізували маршрути російських наливних суден у Чорному морі за допомогою систем моніторингу суден Marine Traffic та Equasis.

Журналісти виявили, зокрема, дві налагоджені схеми.

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Перша полягає в тому, що наповнені російські танкери виходять з російських портів і зупиняються в Чорному морі поблизу Румунії, де нафта перевантажується на судна під прапорами країн ЄС. Вони вже доправляють нафтопродукти в порти інших країн, включно з країнами ЄС.

Наприклад, 27 липня російський танкер Mekhanik Antonov біля порту Констанца перекачав свій вантаж на танкер із мальтійським прапором Georgia (власник судна – грецька компанія). 28 та 29 липня Georgia доотримав вантаж із російського судна VF Tanker 8, який порожнім повернувся в Росію, а завантажений Georgia 10 серпня розвантажився у тому ж грецькому порту Agioi Theodoroi.

Друга схема відбувається за участю танкера-накопичувача New Legend під прапором Ліберії, який п’ятий місяць непорушно стоїть у морі біля Констанци.

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Нафта й нафтопродукти з російських танкерів спершу перевантажуються на New Legend, який своєю чергою перевантажує їх на інше судно. Воно або заходить в європейський порт і розвантажується, або передає вантаж іншому судну, яке і прибуває в європейський порт.

Приміром, 2 липня New Legend дозавантажив мальтійське судно San Sebastian, яке перелило вантаж на грецький танкер Minerva Vaso. А він уже 15 липня вивантажився у країні ЄС – Греції, в порту Agioi Theodoroi.

Російські танкери, задіяні у схемах, належать компанії Volga Shipping бізнесмена Володимира Лісіна. Він очолив рейтинг найбагатших людей Росії за версією російського Forbes у 2022 році.

Нагадаємо, шостий пакет санкцій ЄС, який був ухвалений 3 червня, нагадує експерт, забороняє морський імпорт російської нафти з 5 грудня 2022 року, а з 5 лютого 2023 року – імпорт нафтопродуктів з РФ. Ембарго зі свого боку Велика Британія оголосила ще 8 березня, обіцяючи, що до кінця року заборонить імпорт російської нафти та нафтопродуктів.

Втім, як виявляється, європейські авіакомпанії не поспішають позбуватися російського пального та на додаток купують його в Індії, заплющуючи очі на те, що воно виготовлене з російської нафти.

Читайте також: Ембарго в прольоті: як європейські країни продовжують споживати російське пальне.

Теми: РосіяЄСсанкції
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