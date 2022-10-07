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Естонія готує новий пакет військової допомоги Україні - з боєприпасами і зимовим спорядженням

"Європейська правда"П'ятниця, 7 жовтня 2022, 17:05

Естонія планує оголосити наступний пакет військової допомоги для України, до якого має увійти у тому числі зимове спорядження. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила прем’єрка Кая Каллас перед неформальною зустріччю лідерів ЄС у Празі.

"Мій заклик чіткий - Україна має ініціативу на полі бою і ми всі маємо зробити більше для того, щоби вона звільнила більше своїх територій. Тому Естонія наступного тижня прийме рішення про новий військовий пакет допомоги. Ми надамо Україні ще боєприпасів, зимового й особистого спорядження", - написала Кая Каллас. 

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Як повідомлялося, Естонія передала українським військовим дрони, які у липні цього року росіянин з подвійним громадянством намагався вивезти з країни для російської армії.

Теми: Естоніязброя
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