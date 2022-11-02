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ЗСУ успішно діють у Запорізькій області, а в окупантів проблеми з кадрами – Генштаб

Олена РощінаСереда, 2 листопада 2022, 17:29
ЗСУ успішно діють у Запорізькій області, а в окупантів проблеми з кадрами – Генштаб
Убиті загарбники, фото Генштабу ЗСУ

На окупованих територіях Запорізької області російські загарбники шукають, ким замінити вакантні посади у своїй незаконній "владі".

Джерело: оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 18:00 середи 2 листопада

Дослівно: "За уточненою інформацією, в результаті успішних дій підрозділів Сил оборони в Запорізькій області, за попередні дні окупанти доправили близько ста важкопоранених до лікарень у містах Токмак та Мелітополь.

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В зв’язку з періодичною загибеллю колаборантів та відмовою від виконання своїх обов’язків противник проводить конкурси на заміщення вакантних посад в органах окупаційної влади на тимчасово зайнятій території Запорізької області".

Деталі: Загалом РФ намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

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Протягом поточної доби противник завдав 1 ракетний та 12 авіаційних ударів, здійснив понад 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Вночі ворог знову атакував об’єкти інфраструктури України ракетами та  іранськими ударними БпЛА "Шахед-136" в районах більш як 15 населених пунктів. Серед них – Кременчук Полтавської області, Вугледар і Водяне на Донеччині та місто Сміла Черкаської області.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України. Зберігається загроза завдання нових ударів та застосування ударних БпЛА з території Білорусі.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

  • на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гай та Сеньківка Чернігівської області;
  • на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Гатище, Глибока, Дворічне, Козача Лопань та Красне;
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Греківка, Зарічне, Надія та Невське;
  • на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Іванград, Майорськ, Роздолівка, Опитне та Соледар;
  • на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка та Первомайське;
  • на Новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Микільське, Павлівка та Пречистівка;
  • на Запорізькому напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Білогір’я, Гуляйполе, Кам’янське, Мала Токмачка, Новопіль, Новосілка, Оріхів та Щербаки.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 15 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Авіація Сил оборони поточної доби завдала по ворогу 20 ударів. Під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та 3 інших важливих військових об’єкти противника.

Триває 252 доба протистояння України російському широкомасштабному вторгненню.

Теми: Запорізька областьвійнаРосіяГенштаб
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